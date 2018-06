Monza, con Asd Tremolada e Hisense come ai Mondiali 2018: lo sport è per tutti - VIDEO GUARDA IL VIDEO - Quattro squadre in campo alla Dominante, a Monza: Asd Silvia Tremolada Monza, Arcobaleno Down Monza, Oratorio Lainate e Pad Busto Arsizio si sono sfidate in un torneo di calcio che non ha avuto nulla da invidiare alle sfide mondiali di Russia per dimostrare che lo sport è per tutti.

Quattro squadre in campo alla Dominante, a Monza: Asd Silvia Tremolada Monza, Arcobaleno Down Monza, Oratorio Lainate e Pad Busto Arsizio si sono sfidate in un torneo di calcio che non ha avuto nulla da invidiare alle sfide mondiali di Russia. Per tifoserie e per impegno in campo. A cominciare dallo sponsor. È infatti la multinazionale Hisense ad aver messo lo sport al servizio dei ragazzi dell’Associazione Asd Brianza.

In occasione dei Mondiali di calcio 2018, il player mondiale dell’elettronica di consumo e sponsor ufficiale del campionato, ha organizzato insieme alla Tremolada onlus una intera giornata, sabato 23 giugno, per promuovere attività motorie e sportiva per persone con disabilità.

«Ringrazio Hisense per la sensibilità dimostrata nell’aver organizzato una manifestazione così ricca di significato - sottolinea Silvio Vigoni, presidente Asd Tremolada - che accomuna, in questi giorni, lo sport del calcio praticato a livello mondiale con quello, altrettanto importante, per atleti con disabilità intellettiva. Un segno e un progetto di integrazione e solidarietà».

L’obiettivo del progetto, andato a segno, è infatti mettere lo sport al servizio di tutte le persone: senza limitazioni né confini. Il risultato è stato un torneo davvero mondiale. A partire dalle coppe consegnate alle squadre, così simili a quella vera.



Al termine del torneo Gianluca Di Pietro, general manager Hisense in Italia, ha donato alla onlus monzese una televisione U7A, serie ufficiale FIFA 2018. «Sana competizione e rispetto, aggregazione e condivisione, uguaglianza e solidarietà sono i valori che rendono la disciplina sportiva accessibile a tutti - ha commentato Di Pietro - Proprio per questo abbiamo scelto di collaborare con Asd Tremolada».

