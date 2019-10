Monza, con Andiamo ai Boschetti la borraccia green con ricarica gratuita Con un contributo di 10 euro ci si può assicurare una borraccia dell’associazione Andiamo ai Boschetti. Potrà essere ricaricata gratuitamente con acqua naturale o gasata al Dado Cafè di via Mantegazza.

In attesa della posa dei giochi inclusivi, prevista a partire da gennaio dell’anno prossimo, è possibile sostenere le attività dell’associazione culturale Andiamo ai Boschetti, da anni impegnata nella promozione di progetti di riqualificazione dei Boschetti reali, con un contributo di 10 euro per una borraccia targata “Monza” o “Boschetti Reali”: per farne richiesta scrivere alla pagina facebook dell’associazione oppure al consigliere comunale Anna Martinetti, tra i promotori dell’iniziativa. La borraccia dei Boschetti potrà essere ricaricata gratuitamente con acqua naturale o gasata al Dado Cafè di via Mantegazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA