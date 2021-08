Un lettino vuoto in ospedale: Sophie non ce l’ha fatta

Monza commossa per la morte della piccola Sophie a 11 mesi. Ora papà e mamma cercano casa e lavoro È stata seguita dall’associazione “L’Armadio dei poveri”. Purtroppo per lei, curata in un ospedale milanese, non è stato possibile fare niente per salvarla

La piccola Sophie non ce l’ha fatta. Le cure che i sanitari le hanno prestato in un ospedale milanese no sono bastate per vincere il male che l’ha presa prima che compisse il suo primo anno di vita. I funerali sono stati celebrati oggi, venerdì 13 agosto, in forma privata.

Una storia, la sua, che ha commosso i volontari dell’Armadio dei poveri, l’associazione monzese guidata da Roberta Campani che aiuta i bisognosi. A loro si era rivolta la mamma della piccola per chiedere fermenti lattici quando le sue condizioni non sembravano destare preoccupazione. La seconda richiesta di aiuto, però, è arrivata quando la piccola era già ricoverata in gravi condizioni, in terapia intensiva. Un ricovero che, purtroppo, non è servito a salvarle la vita: è morta nello scorso fine settimana a 11 mesi.

L’Armadio dei poveri, che ringrazia per il sostegno il sindaco di monza Dario Allevi e il vicesindaco Simone Villa oltre che le assistenti sociali per il sostegno, ha seguito la bambina e la sua famiglia facendosi promotrice di una colletta per loro.

Mamma e papà, oltre al dolore per la prematura perdita della loro bambina, ora devono cercare di rifarsi una vita. L’hanno seguita notte giorno in ospedale ma ora sono loro a cercare un lavoro (il padre ha perso quello a chiamata che aveva) e una casa. Per questa basta una camera in condivisione. Chi vuole dare una mano può farlo contattando l’Armadio dei poveri (3383995646)

