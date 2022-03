Monza: come si impara a studiare? Corsi alla biblioteca di San Gerardo Tre corsi gratuiti promossi dalla biblioteca San Gerardo di Monza per aiutare i bambini e i ragazzi a migliorare (o imparare) il proprio metodo di studio. Il programma e come iscriversi.

Ogni corso è organizzato in quattro incontri che si svolgeranno il 12 e 19 marzo e il 2 e 9 aprile. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e ai ragazzi di prima media.

Proprio per fornire informazioni “su misura” per gli iscritti, gli orari variano in base alla classe frequentata. Per i bambini del quarto anno della primaria l’incontro si svolgerà in biblioteca dalle 14 alle 14.45, per gli studenti di quinta elementare dalle 15.30 alle 16.15 e per i ragazzi di prima media dalle 17.15 alle 18.15. I corsi si svolgeranno tutti in presenza negli spazi della biblioteca di via Lecco.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 039 326376 o scrivendo a [email protected].

L’accesso, previa iscrizione, è libero e gratuito. Per i ragazzi dai 12 anni è richiesto il Green pass rafforzato obbligatorio.

