Monza: come sarà il polo Audi all’avanguardia di viale Stucchi Via ai cantieri per il progetto pilota nazionale di Audi in costruzione a Monza: ma come sarà fatto? Ecco le immagini del progetto.

Una struttura ecocompatibile, pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica delle auto elettriche. E non si tratta solo di un concessionario di auto, nelle intenzioni, ma di un centro pilota in Italia nello sviluppo delle rivendite con autofficina: così è il polo Audi di viale Stucchi a Monza, il cui cantiere è stato aperto ne giorni scorsi. Si tratta di un’area 10.468 metri quadri liberi, destinati da tempo nel piano di governo del territorio ad attività economiche come aree di espansione: in precedenza erano agricole. Gli operatori cedono al Comune 1.421 metri quadri per completare via Ercolano e verseranno circa 800.000 euro per oneri di urbanizzazione oltre a quasi 500.000 euro per le compensazioni ambientali.

Il progetto per il polo Audi di Monza

Il progetto per il polo Audi di Monza

Il piano per il polo Audi

Il progetto per il polo Audi di Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA