Monza, come avere i rimborsi per gli abbonamenti dei parcheggi sospesi causa pandemia Monza Mobilità consentirà agli automobilisti di recuperare i giorni in cui non hanno usufruito dei loro abbonamenti nei parcheggi in seguito alla sospensione per l’emergenza sanitaria. Ecco come.

Monza Mobilità consentirà agli automobilisti di recuperare i giorni in cui non hanno usufruito dei loro abbonamenti nei parcheggi in seguito alla sospensione del pagamento della sosta dovuta all’emergenza sanitaria. L’opportunità riguarda le settimane comprese tra il 24 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021 e tra il 17 e il 27 gennaio: entro il 31 maggio i titolari di abbonamenti nei posteggi di superficie di piazza Castello e dell’area Sobborghi e di quelli interrati di via Volta e via Pellettier possono indicare alla società partecipata il periodo in cui intendono utilizzare le tessere. Il modulo, da compilare e inviare a [email protected], può essere scaricato dal sito comune.monza.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA