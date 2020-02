Monza: colto in flagranza nel box, il ladro scaglia una bicicletta (e i carabinieri lo arrestano)

È accaduto mercoledì notte a Monza, in via D’Azeglio. Il proprietario dell’appartamento colpito ha subito chiamato il 112 e i carabinieri hanno tratto in arresto per rapina il responsabile, un 34enne milanese.