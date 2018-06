Monza colabrodo: pericolosa buca (non segnalata) in via Carlo Alberto

La voragine in via Carlo Alberto a Monza

La bomba d’acqua di martedì mattina, 12 giugno, ha decisamente peggiorato la situazione della buca che si è creata lungo via Carlo Alberto, in pienissimo centro, allo sbocco da via Longhi. I cubetti di porfido si sono via via staccati da alcune settimane a questa parte, fino all’exploit di martedì, quando si è creata una vera e propria voragine piena d’acqua, profonda alcuni centimetri, non segnalata ed evidentemente pericolosa per ciclisti e centauri. Anche nel resto della via, tra l’altro, soprattutto nel tratto verso piazza Citterio, la situazione non è idilliaca, anche qui con mattonelle staccate che mettono a rischio ciclisti e pedoni.

