Monza città magica: un festival per incantare e aiutare (e c’è anche Silvan) L’associazione Ti do una mano presenta “Monza città magica”: un festival lungo dieci giorni (21-29 settembre) per sostenere il progetto Il Paese Ritrovato. Tra gli ospiti anche il mago Silvan.

Tutto pronto per il grande evento “Monza città magica” che l’onlus Ti do una mano ha organizzato, in occasione del decimo anniversario del classico Galà di magia, che porterà in città una quarantina di maghi, su tutti Mago Silvan che, dal 21 al 29 settembre si alterneranno in diversi luoghi. Un grande evento, il cui scopo è raccogliere fondi per il Paese Ritrovato: il primo villaggio dedicato ai malati di Alzheimer.

«Dieci giorni di magia sono una sfida emozionante- spiega Lele Duse, presidente dell’onlus e promotore dell’evento- e faticosa che da tempo avevo in mente e che ora, grazie al sostegno dell’amministrazione, degli sponsor, dei maghi, degli stessi soci dell’onlus, della famiglia è diventata realtà. La magia è emozione e cercheremo di far emozionare i monzesi». Un fitto calendario di eventi, uno al giorno, che coinvolgerà e si snoderà in città per dieci giorni. Sabato 28 6 postazioni nel centro storico in cui la magia sarà protagonista, con i veterani e i giovani “maghi” under 14, insieme alla musica del corpo musicale San Luigi di Vedano al Lambro. In serata al Manzoni il famoso Silvan si esibirà per la cittadinanza. Domenica al Binario 7 gli artisti saliranno sul palco del Binario 7 per il gran galà finale.

«Questo progetto riassume la nostra comunità- sottolinea Dario Allevi, sindaco-. Un plauso a Lele che si mette a disposizione di altre associazioni e che porterà in città dieci giorni magici». Anche l’assessore alle politiche sociali Désirée Merlini sottolinea il valore di quest’iniziativa. «Monza città magica rappresenta la città in movimento- evidenzia l’assessore-. Monza family unita al mondo del volontariato. Ben vengano i giovani “Harry Potter” che con il loro sorriso faranno divertire grandi e bambini. Senza dimenticare che l’evento è in linea con il progetto in cui Monza “dementia friendly community”». Tutte le informazioni sul sito tidounamano.org e sull’omonima pagina facebook, i biglietti per la serata con Silvan si possono prenotare via mail a biglietti.silvan@gmail.com, per il galà finale alla mail segreteria.tidounamano@gmail.com o presso la Città del sole (via C. Alberto).

