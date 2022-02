Monza, ciò che serve nel viaggio della vita: l’Unione ciechi invita il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Monza organizza un Caffè letterario aperto a tutti per conoscere da vicino Gabriele Romagnoli e leggere con lui alcune pagine del suo libro “Solo bagaglio a mano”.

Un Caffè letterario aperto a tutti per conoscere da vicino Gabriele Romagnoli e leggere con lui alcune pagine del suo libro “Solo bagaglio a mano”, pubblicato da Feltrinelli nel 2015. L’iniziativa è dell’ Unione italiana ciechi e ipovedenti di Monza che invita tutti coloro che lo desiderano a partecipare in collegamento via Zoom venerdì 18 febbraio alle 16.

Scrittore e giornalista bolognese Romagnoli ha al suo attivo diversi liberi tra i quali “Domanda di grazia” (Mondadori, 2014), “Coraggio!”(Feltrinelli, 2016), “Senza fine. La meraviglia dell’ultimo amore” (Feltrinelli, 2018) e “Cosa faresti se” (Feltrinelli, 2021).

Parallelamente all’attività di romanziere, ha continuato la sua carriera di giornalista, diventando inviato a New York del quotidiano La Stampa ed editorialista de la Repubblica. È stato anche direttore del mensile GQ e di Rai Sport e collaboratore di Vanity Fair.

“Solo bagaglio a mano”, il libro scelto per l’incontro con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti offre preziosi spunti di riflessione: l’ingombro minimo del bagaglio a mano è il risultato della capacità di distinguere e selezionare ciò che ci è veramente indispensabile per affrontare il viaggio della vita. Il bagaglio del grande viaggiatore diventa la metafora di un modello di esistenza che non teme il “senza” e che vede nel “perdere” una forma di ricchezza che permette di liberarsi dall’ingombrante desiderio di possesso.

L’incontro sarà moderato da Raffaella Musicò, libraia e animatrice di Virginia & Co. di Monza. Per la partecipazione via Zoom è necessario iscriversi contattando la segreteria UICI di Monza e Brianza via mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando allo 039 2326644.

