Monza: ciclista investito in via Monte Cervino, è in prognosi riservata

È ricoverato all’ospedale San Gerardo in prognosi riservata il ciclista monzese investito nella mattina di lunedì 22 ottobre in via Monte Cervino. L’uomo, 80 anni, stava percorrendo la via Montelungo in direzione del centro come d’abitudine: all’incrocio con via Monte Cervino è stato investito da una Jeep guidata da un sessantenne di Seregno che viaggiava verso viale Lombardia e avrebbe mancato di dare la precedenza allo stop. È successo alle 7.35. Inizialmente soccorso in codice giallo, l’ottantenne è stato poi ricoverato in codice rosso per i traumi riportati. Sul posto ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale.

