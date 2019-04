Monza: ciclista 81enne investito in via Buonarroti, ne avrà per 30 giorni Grave incidente stradale, complice il maltempo, giovedì 4 aprile a Monza, in via Buonarroti, dove, attorno alle 9.30, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, un 81enne in bicicletta è stato urtato da un 68enne monzese alla guida di un furgone. Soccorso in codice rosso, ne avrà per 30 giorni.

Nella caduta, il ciclista, anche lui monzese, ha riportato numerose lesioni tanto che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo in codice rosso e successivamente nei suoi confronti è stata emessa una prognosi di 30 giorni.

Il sinistro, secondo quanto stabilito da una pattuglia dell’Infortunistica stradale della polizia locale, è avvenuto all’altezza della farmacia Basaglia in condizioni di traffico normale e con pioggia in corso: il ciclista stava attraversando la carreggiata su un attraversamento pedonale quando è stato urtato dal furgone, di marca Renault, proveniente dal centro città e diretto verso la periferia.Ulteriori valutazioni in merito alla dinamica sono in corso.

