Monza, chiede il telefonino in prestito a un 18enne poi glielo rapina: arrestato Prima ha chiesto a un 18enne se gli prestava il telefono cellulare per fare una telefonata, poi, al rifiuto del giovane, ha estratto un coltello e, minacciandolo, se l’è fatto consegnare, rapinandogli anche del denaro. E’ accaduto giovedì 31 maggio alle 18 a Monza, in piazza Castello, nei pressi della stazione ferroviaria. Il rapinatore, un 19enne egiziano, è stato arrestato dai carabinieri.

Ma il rapinatore, un 19enne si nazionalità egiziana, residente a Sesto San Giovanni e già noto alle forze dell’ordine, non ha fatto molta strada: è stato prontamente bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo, aliquota radiomobile della Compagnia di Monza, dopo essere stato indicato da alcuni passanti, in via Guarenti. Il giovane straniero è stato arrestato in flagranza di reato per rapina e tradotto nella casa circondariale di Monza.

