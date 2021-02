Monza: chi riceve il reddito di cittadinanza per i controlli dei bambini fuori dalle scuole Progetti utili alla collettività, cioè Puc: sono le iniziative che riguardano chi percepisce il reddito di cittadinanza. E che, a Monza, potrebbe portarli fuori dalle scuole per controllare entrata e uscita degli alunni.

Non ci saranno solo i nonni civici davanti alle scuole primarie di Monza ad assicurare l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni, arriveranno anche alcuni dei cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. A stabilirlo è il Puc, Progetti utili alla collettività, un’iniziativa nazionale che è stata recepita anche dall’amministrazione comunale.

Saranno privilegiate quelle scuole che al momento non hanno a disposizione il servizio volontario di un nonno civico all’ingresso. Tra queste anche la scuola elementare di via Volta, al centro proprio nei giorni scorsi di nuove segnalazioni riguardo la sosta selvaggia proprio nei momenti di ingresso e uscita dei bambini.

«La scuola Volta è stata indicata, tra le altre, quale assegnataria di questo servizio – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Federico Arena – che avverrà subito dopo la selezione e la formazione del personale prescelto».

Un nuovo deterrente, dunque, per prevenire il fenomeno del parcheggio selvaggio davanti alle scuole. Proprio in questi giorni l’amministrazione ha voluto intensificare il servizio degli agenti della polizia locale e degli ausiliari del traffico davanti agli ingressi delle primarie. Ma non solo. Sono stati reclutati e sono già entrati in servizio quattro nuovi nonni civici. «Non sono però sufficienti per mettere in sicurezza l’entrata e l’uscita degli alunni delle elementari – ha aggiunto Arena – per questo motivo proprio davanti alle scuole che non possono contare sulla presenza dei nonni civici verranno inviati i partecipanti all’iniziativa Progetti utili alla collettività».

