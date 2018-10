Monza: chi è Andrea Péruzy, il manager romano scelto da Milano per il Consorzio Villa reale È il manager romano Andrea Péruzy l’uomo scelto dal Comune di Milano per il consiglio di gestione del Consorzio Villa reale e parco di Monza: ecco chi è.

Manager, 56 anni, un curriculum importante e di salde radici romane: è Andrea Péruzy la persona scelta dal Comune di Milano come suo rappresentante nel consiglio di gestione del Consorzio Villa reale e parco di Monza. La ratifica risale alla fine di luglio, ma è stata resa nota solo questi giorni attraverso la pubblicazione della nomina.

Va ad affiancare Andrea Dell’Orto, rappresentante di Assolombarda Confindustria, Carlo Edoardo Valli per la Camera di commercio, Letizia Caccavale per Regione Lombardia, mentre manca ancora il nome del Ministero. Il consiglio è presieduto dal sindaco di Monza, Dario Allevi.

Péruzy è presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico, la società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici, quindi sotto il controllo del Ministero delle finanze: è il garante della fornitura di energia nel mercato liberalizzato. La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta in Montedison ed Enimont per passare poi in Bnl, nel Gruppo Marchini e per molti anni alla Fondazione Italianieuropei fondata Massimo D’Alema, come segretario generale, realtà di cui hanno fatto parte anche Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Giuliano Amato, Alfredo Reichlin, Massimo Bray, Massimo Cacciari, Vincenzo Visco. E ancora: Alenia, Crédit Agricole, Zecca dello Stato, Acea, Banca del Mezzogiorno.

Il Comune di Milano lo ha scelto in base a un bando “per le nomine e designazioni dei rappresentanti comunali negli enti, nelle fondazioni, nelle associazioni e nelle società a partecipazione comunale” dello scorso febbraio: nella lunga lista di candidati idonei per i vari enti, anche quello di Péruzy, poi destinato a Monza.

