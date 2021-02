Monza Area ex Esselunga via Lecco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, che fine ha fatto il piano per l’ex Esselunga di via Lecco? La consulta dei quartieri Centro - San Gerardo ha ripreso in mano il lavoro avviato l’anno scorso e dedicato a “Le città nella città” con l’intenzione di integrarlo con i risultati di un nuovo questionario. E si fa domande anche sul piano per l’ex Esselunga di via Lecco.

Creazione di parcheggi di sosta breve in prossimità delle scuole, più spazio alle attività all’aperto degli studenti spostando le auto fuori dagli spazi comuni degli istituti (con la proposta, riservata al personale, di attivare canoni calmierati o addirittura gratuiti per l’utilizzo di parcheggi a pagamento), ripristino e riavvio del progetto di rinnovo dell’area ex Esselunga di via Lecco a Monza. E poi spazio a nuove idee.

La consulta dei quartieri Centro - San Gerardo ha ripreso in mano il lavoro avviato l’anno scorso e dedicato a “Le città nella città” con l’intenzione di integrarlo con i risultati di un nuovo questionario - che riporta come punti chiave quelli elencati in apertura. Chi volesse dare il proprio contributo può compilarlo online: lo si trova sulla pagina Facebook della consulta.

