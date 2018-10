Monza cerca il nuovo comandante della polizia locale: il bando dopo il caso Vergante Il Comune di Monza è di nuovo alla ricerca di un comandante della Polizia locale. Piazza Trento e Trieste ha pubblicato il bando per l’assunzione di un nuovo responsabile dei vigili dopo la bufera costata la sospensione a Piero Romualdo Vergante (che andrà in pensione).

Il Comune di Monza è di nuovo alla ricerca di un comandante della Polizia locale. Piazza Trento e Trieste ha pubblicato il bando per l’assunzione di un nuovo responsabile dei vigili: il suo arrivo archivierà definitivamente la vicenda legata alla selezione di sei agenti che è costata a Piero Romualdo Vergante la sospensione di 45 giorni dal servizio e dalla retribuzione. Il quasi ex comandante, arrivato in città poco meno di un anno fa da Piacenza, è finito nella bufera all’inizio dell’estate non appena è girata la voce che tra i vincitori del concorso c’era anche il figlio della sua compagna. Il giovane, successivamente, ha rinunciato al posto ma la commissione disciplinare, al termine di un’istruttoria durata un paio di mesi, ha constatato la violazione del codice di comportamento comunale da parte del responsabile di via Marsala.

Al termine della sospensione Vergante non rientrerà alla sua scrivania in quanto il 24 novembre andrà in pensione: fino all’arrivo del suo successore il comando sarà retto da Michele Siciliano, dirigente del settore Istruzione.

Il bando scadrà lunedì 29 ottobre: entro quella data gli interessati potranno presentare la domanda all’ufficio Selezione e gestione contrattuale risorse umane, al primo piano del municipio. Possono aspirare all’incarico i dirigenti con una esperienza di almeno tre anni alla guida di polizie locali o provinciali e coloro che, senza essere dirigenti, coordinano da almeno cinque anni i vigili in una città con più di 30.000 abitanti. Le porte di via Marsala rimarranno chiuse per gli obiettori di coscienza al servizio militare che non abbiano rinnegato la loro scelta.

Il futuro comandante, che sarà anche responsabile della Protezione civile, sarà assunto con un incarico a tempo determinato che scadrà un mese dopo la conclusione del mandato del sindaco Dario Allevi.

