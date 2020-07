Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Canale Villoresi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: cerca di togliersi la vita nello stesso punto del canale Villoresi dove lo fece la moglie, salvato dagli Alpini

Si è gettato nel canale Villoresi, all’altezza di viale Lombardia, a Monza, probabilmente per un gesto estremo, nel medesimo punto dove l’anno scorso si era tolta la vita la moglie, ed è stato salvato da alpini dell’Esercito, impegnati nell’operazione Strade Sicure. E’ accaduto giovedì 9 luglio attorno alle 13 a un 64enne, poi affidato ai figli.

Il personale dell’Esercito è stato il primo ad intervenire in quanto allertato da una passante che ha visto l’uomo tuffarsi. I militari non ci hanno pensato due volte e l’hanno immediatamente recuperato dal canale in concomitanza all’arrivo della pattuglia della Squadra Volante della polizia.

L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ha lasciato un messaggio ai figli scusandosi per il gesto che aveva intenzione di compiere, forse per ragioni di salute, e si è gettato nello stesso punto del Villoresi dove, l’anno scorso, si era suicidata la consorte.

