Monza, centro Ambrosini aperto per ferie: il programma per gli anziani in città Il Centro Ambrosini di via Solferino 32 a Monza dà il via alle attività estive. Si chiama “E…state con noi” il ricco programma di appuntamenti ed eventi pensato per gli anziani (e non solo) che restano in città durante i mesi estivi.

Il Centro Ambrosini di via Solferino 32 a Monza dà il via alle attività estive. Si chiama “E…state con noi” il ricco programma di appuntamenti ed eventi pensato per gli anziani (e non solo) che restano in città durante i mesi estivi. Attività ricreative per tutte le età fino al 2 settembre, con spettacoli musicali, esibizioni di cabaret e poi il concorso canoro, momenti di gioco e aggregazione e dibattiti informativi.

La proposta. Autore e organizzatore degli eventi è Andrea Magro, direttore artistico della struttura per questa stagione estiva.

«Abbiamo voluto offrire alla città e ai monzesi una ricca e varia offerta di spettacoli e intrattenimento, per fare del Centro Ambrosini un palcoscenico degno di eventi di livello». Dunque non più solo ballo liscio, che resta comunque l’attrazione più gettonata del centro, ma tanti appuntamenti per vivere uno degli angoli più caratteristici della città.

Il programma. Ventuno eventi lungo tutta la stagione estiva con cinque serate speciali, la prima delle quali è andata in scena mercoledì sera con una star del ballo liscio. Il 29 luglio saranno i giovani talenti canori a farsi giudicare durante il concorso canoro con esibizioni dal vivo alla presenza di una giuria di qualità.

Il 2 agosto a riempire la serata dell’Ambrosini saranno i comici di Zelig e Colorado, ospiti della serata “Ora di ridere”. I volti noti della satira tv si esibiranno in uno spettacolo ad altissimo livello di risata. Un’altra serata speciale è in programma il 10 agosto con Roberto Brivio, storico componente dei Gufi, che canterà e racconterà della Milano che non c’è più. La rassegna 2018 si chiuderà il 2 settembre con un autentico talk show, uno spettacolo che verrà trasmesso in diretta radiofonica e televisiva, su un’emittente web. I protagonisti dello sport, della musica e dello spettacolo chiacchiereranno sul palco dell’Ambrosini.

Tutti gli eventi in calendario sono a ingresso libero e gratuito, con inizio alle 21.

Si balla. E poi c’è il ballo liscio, appuntamento attesissimo di tutte le estati al Centro Ambrosini dalla terza età. Per tutto il mese di luglio si potrà ballare la domenica pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, mentre ad agosto l’appuntamento raddoppia: giovedì e domenica pomeriggio, sempre dalle 14.30 alle 18.30.

«Anche per quanto riguarda la scelta dei gruppi di ballo liscio ho voluto portare in via Solferino i nomi più conosciuti, gli artisti più amati dagli amanti di questo genere musicale – racconta Magro – mi sono letteralmente affidato agli appassionati del liscio, chiedendo a loro consiglio, per portare a Monza il meglio del ballo liscio».

Al debutto. La scorsa domenica il Centro Ambrosini ha aperto i battenti per il primo pomeriggio di ballo. Ad affollare la pista c’erano oltre trecento persone. «E pensare che non avevamo nemmeno iniziato a fare pubblicità agli eventi – conclude Magro -. È bastato il semplice passa parola per portare qui così tanta gente. La qualità degli artisti in cartellone riempirà l’Ambrosini per tutta l’estate».

Per informazioni sugli eventi in programma nelle prossime settimane 347 0569583 o andrea_magro@hotmail.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA