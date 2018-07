Monza Cena in bianco boschetti reali (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: Cena in bianco per mille ai Boschetti reali - FOTO Quasi mille partecipanti hanno colorato i Boschetti reali di Monza per la quarta edizione della cena in bianco. L’evento si è svolto sabato 7 luglio .

Quasi mille partecipanti hanno colorato i Boschetti reali di Monza per la quarta edizione della cena in bianco. L’evento si è svolto sabato 7 luglio in una location inedita scelta anche per valorizzare l’area tra piazza Citterio e la Villa reale.

“Abbiamo vestito di bianco e illuminato e animato i Boschetti Reali di Monza, che atmosfera magica e suggestiva – hanno fatto sapere gli organizzatori su facebook domenica mattina - Avevamo detto che non era un evento fatto per le persone ma dalle persone e voi l’avete reso unico e speciale”.

Le Cena in bianco si svolge secondo semplici regole: quella fondamentale è ovviamente il colore, uniforme dai vestiti agli accessori al servizio. Chi ha partecipato si è occupato di allestire e imbandire la tavola e allo stesso modo di ripulire l’area una volta finito.

