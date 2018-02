Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: cane Narco colpisce ancora, la polizia locale trova un etto e mezzo di droga Colpo grosso (un altro) del cane antidroga Narco in servizio presso il comando della polizia locale di Monza di via Marsala. Grazie al prezioso agente a quattro zampe gli uomini al comando di Piero Vergante martedì sera, durante le abituali attività di controllo nei pressi di via Boccaccio hanno trovato e sequestrato un etto e mezzo di hashish.

Colpo grosso (un altro) del cane antidroga Narco in servizio presso il comando della polizia locale di Monza di via Marsala. Grazie al prezioso agente a quattro zampe gli uomini al comando di Piero Vergante martedì sera, durante le abituali attività di controllo nei pressi di via Boccaccio hanno trovato e sequestrato un etto e mezzo di hashish.

LEGGI Monza, operazione antidroga e di controllo della polizia locale

Tutto è partito dalla individuazione di due persone all’interno dei Boschetti Reali, in prossimità della pista ciclabile di via Regina Margherita: i due, alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga, abbandonando una bicicletta e lanciando un oggetto. Grazie all’intervento dell’unità cinofila in dotazione al comando, poco dopo sono stati ritrovati in un cespuglio due panetti di hashish, del peso complessivo di 151 grammi, posti sotto sequestro.

E non è finita: ieri mattina invece, durante un controllo in zona Villa Reale, gli agenti hanno identificato un giovane acquirente di hashish, al quale – a seguito di una perquisizione - è stata sequestrata una dose di circa un grammo. È stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA