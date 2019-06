Monza, campagna social per la mobilità sostenibile: ecco i cartelli degli studenti del Mosé Bianchi È partita a Monza la campagna di comunicazione ideata dagli studenti del Mosé Bianchi nell’ambito del progetto “Mo.Bi.Scuola” mirato alla promozione di una mobilità sostenibile. I cartelli usano hastag e grafiche coordinate.

Alcuni messaggi sono provocatori, altri puntano dritti al problema. È partita a Monza la campagna di comunicazione ideata dagli studenti del Mosé Bianchi nell’ambito del progetto “Mo.Bi.Scuola” mirato alla promozione di una mobilità sostenibile. I cartelli affissi in città usano hashtag e immagini grafiche coordinate ideate da una classe di terza CAT (Costruzioni Ambiente Territorio): #muoviti, #usalabici, #rallenta, #stoptraffico accompagnano consigli e tweet che dietro a nomi celebri come Albert Einstein o Charles Darwin lanciano messaggi precisi. “Non sei bloccato nel traffico, tu sei il traffico” scrive il primo rifacendosi alla fisica, “Se sei sceso dagli alberi per parcheggiare sui marciapiedi potevi anche restarci” rincara il secondo facendo riferimento all’evoluzione della specie.

Monza cartelli Mosè Bianchi progetto mobilità sostenibile

«La qualità dell’ambiente – spiega il sindaco Dario Allevi - è un obiettivo sfidante per la nostra città che dobbiamo vincere con progetti concreti, idee, risorse. Ma che rischia di diventare una battaglia persa in partenza se non si comincia dalle nostre piccole abitudini quotidiane. Per questo dobbiamo partire dal mondo della scuola dobbiamo lavorare insieme per formare i cittadini di domani».

LEGGI In carrozzina per testare la mobilità in centro Monza

LEGGI Monza prende lezioni tedesche di sostenibilità (con il sostegno del Comune)

Gli studenti hanno lavorato un progetto di cinque mesi affrontando il tema della mobilità e della tutela dell’ambiente attraverso lezioni, discussioni, documentari, confronti su come i Paesi europei stanno progettando infrastrutture legate alla mobilità sostenibile e un intervento di psicologia del traffico con focus sulla sicurezza stradale, dall’uso dello smartphone al volante all’assunzione di alcol e droghe.

Quattro i momenti sul campo. Il 15 febbraio si sono seduti su una sedia a rotelle e hanno provato quali sono le difficoltà che i ragazzi diversamente abili devono affrontare per raggiungere la scuola partendo da piazza Trento e Trieste. Il 23 marzo hanno effettuato rilevamenti sul traffico veicolare tra via Cavallotti e via Santa Maria Pelletier, nell’area di ingresso dell’istituto: attraverso l’uso di una “laser gun” hanno contato il numero della auto, il numero di passaggi, il numero dei passeggeri a bordo e il numero degli automobilisti che usavano lo smartphone mentre guidavano.

Monza cartelli Mosè Bianchi progetto mobilità sostenibile

Dall’1 al 3 aprile hanno visitatoFriburgo, città universitaria della Germania del sud-ovest famosa per il suo efficiente sistema di trasporto pubblico e per la rete diffusa di percorsi ciclabili. Infine l’11 aprile uscita in bici per le strade di Monza: dal Mosé Bianchi lungo la ciclabile del Canale Villoresi, attraverso il Parco di Monza e passando per il centro storico per toccare con mano la qualità e il livello di sicurezza della mobilità su due ruote.

«La Brianza è un territorio più chiuso rispetto ad altri e ciò favorisce una minore circolazione dell’aria - dichiara l’Assessore alla Mobilità Federico Arena - Per questo è necessario pensare a modelli di mobilità urbana alternativi. Ad esempio la metropolitana, un progetto che stiamo sostenendo con convinzione e determinazione. O, ancora, il bike sharing, un servizio che stiamo potenziando e che ci consentirà di ridurre il traffico e incentivare l’uso delle biciclette. Formazione e informazione sono le due armi principali vincere la battaglia per l’ambiente».

L’appuntamento è già fissato dopo l’estate: gli studenti proporranno all’amministrazione comunale un progetto per scoraggiare il parcheggio selvaggio nel cortile antistante l’ingresso del Mosé Bianchi in via della Minerva. Si pensa a posizionare sull’asfalto dei rechi colorati o a riprodurre uno dei manifesti realizzati nell’ambito della campagna di comunicazione.

«Il progetto Mo.Bi.Scuo.La. – spiega Paolo Pinzuti, responsabile del progetto e CEO di Bikenomist - si è aperto e si è concluso con un questionario con cui abbiamo valutato la percezione della mobilità e delle strade da parte degli studenti. Al termine di questo anno di formazione i ragazzi hanno dimostrato di desiderare una città con un maggiore rispetto nei confronti di chi si muove a piedi e in bicicletta. Questa è la dimostrazione che per sconfiggere il traffico, l’inquinamento e la mancanza di sicurezza in strada, oltre a infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, occorrono interventi forti in materia di comunicazione ed educazione a un uso consapevole della strada».

Il costo complessivo del progetto «Mo.Bi.Scuo.La» è di poco più di un milione di euro (652 mila euro finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 400 mila euro dal Comune di Monza e 36 mila euro dai partner privati (Bicincittà e Fiab) e comprende anche il potenziamento del servizio di bike sharing e la realizzazione della pista ciclabile di via Borgazzi. Il costo del progetto formativo del Mosé Bianchi è di circa 36 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA