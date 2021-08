Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza parcheggio stadio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, cambiano le regole per il parcheggio dell’U-Power Stadium: stalli a pagamento Novità in vista per i tifosi del Monza: in occasione delle partite di campionato il posteggio del l’U-Power Stadium sarà gestito da Monza Mobilità e diventa a pagamento.

Novità in vista per i tifosi del Monza: in occasione delle partite di campionato il posteggio del l’U-Power Stadium sarà gestito da Monza Mobilità. I sostenitori della squadra, a cui sono riservate specifiche aree, pagheranno 5 euro al giorno se lasceranno l’auto vicino allo stadio, lungo i viali Stucchi e Sicilia, che scenderanno a 3 se opteranno per gli stalli più lontani dall’impianto che, però, saranno utilizzati solo nel caso dovessero cadere le limitazioni all’afflusso di spettatori previste dalle norme anti Covid-19. Ciclisti e motociclisti, invece, potranno sostare gratuitamente nelle zone riservate ai mezzi a due ruote.

L’affidamento della riscossione delle tariffe alla società partecipata, condivisa dal Comune con la prefettura, secondo la giunta dovrebbe garantire una adeguata regolamentazione degli accessi e della viabilità. Gli uffici di piazza Trento e Trieste definiranno di volta in volta come gestire i parcheggi in occasione di altre manifestazioni sportive.

Nelle scorse settimane, intanto, è stato completato l’allestimento dei parcheggi all’esterno del Brianteo e lungo le arterie circostanti effettuato per conto del municipio da Esselunga come contropartita all’ampliamento interno del supermercato di via Buonarroti.

