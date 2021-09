Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: calci nel sedere e via il portafogli, un arresto in corso Milano Poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato il presunto responsabile, un 32enne senza fissa dimora. Addosso gli è stato trovato il portafogli della vittima.

Bloccato, preso a calci nel sedere e rapinato del portafogli. Il presunto responsabile è stato tratto in arresto nella serata di mercoledì 22 settembre, attorno alle 21.15, in corso Milano, da personale della Squadra Volante. Si tratta di un cittadino marocchino, trentaduenne e senza fissa dimora: è accusato di aver commesso la rapina, con violenza fisica e in concorso con altri soggetti, ai danni di un cittadino moldavo trentatreenne.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rapidamente individuato, con le indicazioni della vittima, il presunto rapinatore, che si era nascosto nelle vicinanze. Dopo averlo perquisito gli hanno trovato addosso il portafogli della vittima ed è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

