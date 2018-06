Monza: calci e pugni per rubargli la bicicletta, fermato un 23enne senza fissa dimora

Bloccato per strada e preso a calci e pugni per rubargli la bicicletta. Disavventura per un monzese, venerdì 29 giugno, in pieno giorno, nel pomeriggio, al parco Artigianelli di Monza. I carabinieri, grazie a una descrizione accurata, sono riusciti ad acciuffare uno degli aggressori, un 23enne nigeriano senza fissa dimora sottoposto a fermo di indiziato di delitto