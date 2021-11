Monza, cade dallo scooter in viale Libertà: grave un 55enne monzese La dinamica dell’accaduto, venerdì 19 novembre nel pomeriggio, è al vaglio della polizia locale. Il ferito viaggiava in sella a uno scooter Suzuki quando all’altezza di via per Concorezzo è finito sull’asfalto.

La dinamica dell’accaduto “è in corso di ricostruzione” dicono dalla polizia locale di Monza dopo l’ennesimo grave incidente stradale accaduto in città. Ad essere ricoverato in condizioni serie, codice rosso, è stato un 55enne monzese.

Il sinistro è avvenuto venerdì 19 novembre attorno alle 19 in viale Libertà, sulla via per Concorezzo, nelle vicinanze del supermercato Esselunga. Il 55enne era in sella a uno scooter Suzuki 400 Burgman quando per cause al vaglio della polizia locale ha perso il controllo ed è finito sull’asfalto. Soccorso sul posto da personale della Croce rossa di Brugherio e di un’automedica è stato ricoverato al Policlinico di Monza.

