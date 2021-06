Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: butta a terra il tavolino di un bar e prende a schiaffi un commerciante, 41enne denunciato Intervenuti agenti della Squadra Volante della Questura nella zona di via Foscolo: il cliente del bar se l’è presa prima con gli arredi del locale, poi, uscito, avrebbe malmenato e insultato un commerciante.

Prima avrebbe rovesciato a terra un tavolino in un bar, poi, uscito, se la sarebbe presa con un altro commerciante, prendendolo a schiaffi. Condotte che hanno portato a una denuncia nei confronti di un 41enne monzese da parte della polizia di Stato.

I fatti contestati sono avvenuti a Monza mercoledì 23 giugno nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.45. Una volante è intervenuta in zona via Foscolo dove gli agenti hanno identificato il cliente del bar, un 41enne titolare del locale e vittima dei danneggiamenti oltre che il secondo commerciante, classe 1976, straniero e titolare di un mini market, vittima di violenza privata aggravata da motivi di odio razziale.

Tutto - secondo quanto riferito dalla Questura - sarebbe scaturito un diverbio tra il 41enne e un altro cliente sull’utilizzo di una Slot machine. Nonostante l’altro “contendente” si fosse allontanato, il 41enne avrebbe comunque scatenato la sua ira rovesciando il tavolino e buttava a terra delle suppellettili del bar, danneggiandole Non solo: dopo essere uscito dal locale si sarebbe diretto verso il titolare del market, che stava sull’uscio del suo negozio, e lo avrebbe colpito: «al volto con schiaffi e al corpo con calci non senza poi insultarlo per il colore della sua pelle» dicono ancora dalla Questura.

Anche alla presenza degli agenti intervenuti il 41enne monzese avrebbe continuavto a tenere una condotta aggressiva e minacciosa ed è stato indagato in stato di libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA