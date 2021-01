Monza, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: entro quando chiederli e come funzionano C’è tempo fino alle 17 del 29 gennaio per compilare le domande per i buon spesa destinati dal Comune di Monza alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza covid.

Si può compilare fino alle 17 di venerdì 29 gennaio la domanda per richiedere i buoni spesa messi a disposizione dei cittadini di Monza in difficoltà, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Per chi ha già fatto richiesta dei buoni a dicembre e gennaio è prevista, in automatico, una seconda tranche di aiuti.

Il Governo, all’interno del Fondo di solidarietà alimentare, ha previsto per la città di Monza un contributo di oltre 651.000 euro che sono saliti a 752.000 grazie a uno sconto applicato dalla società incaricata della fornitura dei buoni e a un residuo del precedente bando.

Potrebbero essere 1.250 le famiglie monzesi che, stando a una previsione del Comune, avranno diritto ai buoni alimentari. Il contributo messo a disposizione è una tantum di 200 euro fissi più 50 euro per ciascun componente del nucleo famigliare fino a un massimo di 400 euro a famiglia.

Per poter presentare la domanda per l’accesso ai buoni è necessario essere residenti a Monza e aver presentato nel corso del 2020 una dichiarazione dei redditi relativa al 2019 non superiore a 30.000 euro. Bisogna anche dimostrare che lo stato di necessità che si sta affrontando è conseguenza dell’emergenza da Covid – 19.

La domanda può essere presentata in formato digitale accedendo alla sezione Servizi online del sito del Comune (servizionline.comune.monza.it). Chi non riuscisse ad accedere al portale del Comune può contattare venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17 il numero 039 2832853 o 039 2832855 o 039 2832856.

