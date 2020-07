Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: brucia un’auto in via D’Annunzio, l’ipotesi del dolo C’è l’ipotesi del dolo all’origine del rogo dell’auto di un operaio di Monza nella notte in via D’Annunzio. Indagano i carabinieri.

Un’auto a fuoco nella notte a Monza e la prima ipotesi è che l’origine del rogo sia dolosa. È successo intorno alla mezzanotte del 28 luglio in via D’Annunzio. L’allarme ha portato sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per l’incendio dell’auto di un operaio monzese di 32 anni. Le fiamme si sono estese anche a un’auto vicina causando lievi danni.

Per le indagini sono state acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona ora al vaglio delle forze dell’ordine.

