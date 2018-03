Monza, boom per il corso gratuito di corsa: liste d’attesa e gruppi pronti per la prima uscita Da 30 a 151 in due settimane: il corso di corsa gratuito lanciato dal gruppo facebook Solo un passo dopo l’altro da fenomeno social sta diventando esperimento sociale. Stop alle iscrizioni, lista di attesa e gruppi già (auto)organizzati per la prima uscita del 26 marzo al parco di Monza.

Due settimane fa, quando hanno lanciato l’iniziativa sfruttando i social (e anche un articolo comparso sul Cittadino), gli aspiranti runner attirati dal post pubblicato da Patrizia Sala, Fiorella Cammerata e Mario Gambazza erano una trentina. Oggi gli iscritti al gruppo Solo un passo dopo l’altro hanno raggiunto quota 151.

«Abbiamo dovuto bloccare le adesioni e ci sono comunque 120 persone in lista d’attesa – spiega Patrizia Sala - Non ci aspettavamo davvero una risposta così numerosa da parte della gente. A chi si è iscritto abbiamo chiesto come mai avesse scelto di unirsi a noi e la risposta è stata quasi unanime: a tutti piace il clima conviviale del gruppo, si sono sentiti subito accolti. Sono persone che avevano voglia di fare sport in compagnia e sentivano il bisogno di una motivazione a partire. E noi abbiamo offerto proprio questo».

Il primo appuntamento è fissato per il 26 marzo alle 18 all’ingresso di Villasanta. Il gruppo è già stato suddiviso in tre sottogruppi in base al livello di preparazione: chi parte da zero, chi corre già almeno 5 chilometri e chi raggiunge i 10. A dare una mano ai tre amici runner si sono uniti altri sette “colleghi”, in questo modo ciascuno dei dieci coach (anche se nessuno di loro – ci tengono a precisarlo – è un runner professionista) si occuperà di gruppetti di quindici persone.

Una proposta sportiva che è diventata in poco tempo un vero e proprio esperimento sociale. «Si sono già creati gruppi WhatsApp, gli iscritti si sentono e si sono organizzati per condividere l’auto ed evitare quindi di intasare il parcheggio di Affari e Sport dove lasceremo le auto – continua Patrizia - Hanno fatto tutto da soli, si sono messi d’accordo e hanno già iniziato ad allenarsi».

Gli incontri inizieranno a marzo e termineranno nel mese di settembre. L’obiettivo per tutti è la partecipazione alla Strawoman che si svolge nel parco. «Siamo certi – assicurano gli organizzatori – che il percorso da 5 chilometri potrà essere un obiettivo alla portata di tutti. Basta crederci».

