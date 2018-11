Monza, blitz della polizia locale: tre uomini e una donna dormivano tra rifiuti e siringhe Spazzatura, siringhe e il degrado più totale. E poi quattro persone, tre uomini e una donna, che in quel tugurio ci dormivano. È quanto hanno trovato mercoledì 7 novembre all’alba sei agenti del Nost della polizia locale di Monza (Nucleo Operativo di Sicurezza Tattica) e uno dell’Ufficio Ambiente in un’area dismessa di via Pellico, 14, a Monza, una ex tipografia.

Spazzatura, siringhe e il degrado più totale. E poi quattro persone, tre uomini e una donna, che in quel tugurio ci dormivano. E’ quanto hanno trovato mercoledì 7 novembre all’alba sei agenti del Nost della polizia locale di Monza (Nucleo Operativo di Sicurezza Tattica) e uno dell’Ufficio Ambiente in un’area dismessa di via Pellico, 14, una ex tipografia ove da tempo i cittadini segnalavano la presenza di soggetti che occupano parte degli edifici e un andirivieni sospetto per una presunta attività di spaccio.

Gli agenti della polizia locale in via Pellico

Il blitz, concordato con la Prefettura di Monza, ha portato alla identificazione dei quattro occupanti, denunciati a piede libero per occupazione abusiva dell’area. Nell’operazione coinvolta anche l’Impresa Sangalli - servizi per privati, affinché la proprietà privata possa provvedere alla bonifica dell’area.

Sul posto è intervenuta anche un’impresa edile inviata dalla proprietà che ha provveduto a saldare il cancelletto dell’ingresso pedonale e a chiudere il cancello del carraio: tutto ciò in attesa di chiusure e messa in sicurezza definitive.

«L’operazione di oggi si inserisce nelle attività programmate di contrasto all’illegalità e all’abusivismo in città da parte della nostra Polizia Locale – ha ricordato l’Assessore comunale alla Sicurezza, Federico Arena che ha voluto partecipare all’intervento di questa mattina – Il tema della sicurezza resta prioritario per questa amministrazione: con le risorse a disposizione abbiamo già in agenda altri importanti interventi su questo fronte».

