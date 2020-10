Monza: l’area ex Macello (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: blitz della polizia locale all’ex Macello, trovati quattro abusivi Quattro uomini di origini marocchine, uno solo con permesso di soggiorno, sono stati trovati in un edificio dell’ex macello di Monza all’alba di martedì 29 settembre. Sul posto anche cinque biciclette forse rubate.

I rappresentanti del Cral del Comune di Monza, i circolo dei dipendenti, lo hanno ripetuto per diverse settimane: ci sono abusivi nei locali dell’ex macello. E così era: quattro uomini sono stati sorpresi a utilizzare un magazzino come rifugio, tutti i di origini marocchine, uno solo in regola con il permesso di soggiorno. L’intervento della polizia locale è stato fatto nella prima mattina di martedì nell’area di via Procaccini.

Gli uomini, senza documenti, sono stati portati dagli uomini del Nost (il nucleo operativo) affiancati da una pattuglia della polizia di Stato al comando della polizia locale per l’identificazione: hanno età comprese tra i 19 e i 22 anni e tre su quattro erano già stati colpiti dal provvedimento di espulsione. Ora sono denunciati per violazioni al testo unico sull’immigrazione e per l’invasione di edifici pubblici. Sul posto anche cinque biciclette forse rubate: sono state recuperate e saranno pubblicate sulla pagine facebook del Comune “Bici e oggetti ritrovati”.

L’area dell’ex macello sarà ora oggetto di ripristino: verranno riparati i varchi nella recinzione che permettono gli ingressi notturni. «L’area dell’ex macello è sotto la nostra attenzione da giugno. Abbiamo fatto diversi interventi e identificato e denunciato altri due soggetti, senza fissa dimora» ha commentato l’assessore alla sicurezza Federico Arena. «La polizia locale è impegnata ogni giorno a riportare la legalità e a contenere le sacche di degrado urbano. Ma non basta». L’assessore si augura che il provvedimento di espulsione venga eseguito, «perché, altrimenti, entro qualche giorno li ritroveremo ancora lì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA