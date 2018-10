Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La polizia in stazione a Monza

Monza, blitz della polizia in stazione: venti controllati, arrestato per spaccio un richiedente asilo Venti persone controllate e un arresto per spaccio di un richiedente asilo in centro città e alla stazione ferroviaria di Monza durante un controllo straordinario della polizia di stato del commissariato di viale Romagna, insieme ai colleghi della Questura di Milano, avvenuto mercoledì 3 ottobre attorno alle 22.

Gli agenti, una quindicina, hanno fatto un blitz in piazza Arosio dove si trovava un gruppo di stranieri, soprattutto richiedenti asilo. Uno di essi alla vista degli agenti è subito fuggito all’interno della stazione fino a raggiungere i binari che ha pericolosamente attraversato prima di essere bloccato dai poliziotti: il fuggitivo, un richiedente asilo di 20 anni, originario del Gambia, è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish ed è quindi stato arrestato per spaccio.

