Monza: i giardini pubblici di via Visconti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: blitz della polizia ai giardini dello spaccio, due persone denunciate Operazione della polizia di Stato contro lo spaccio ai giardini di via Azzone Visconti: gli agenti hanno denunciato due persone per possesso di marijuana, 100 grammi di droga tra panchine e siepi.

Nuovo blitz delle forze dell’ordine in via Azzone Visconti a caccia di spacciatori. L’intervento della polizia di Stato di Monza è andato a segno: nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio gli agenti della squadra volante, insieme al personale del Reparto prevenzione crimine Lombardia ha controllato le persone presenti nel parco pubblico scoprendo due persone con in tasca marijuana destinata allo spaccio. Sono un uomo nato in Nigeria nel 1992, residente a Monza, trovato in possesso di 11 grammi di marijuana e di un cittadino del Gambia, appena maggiorenne, che ne aveva circa 5 grammi. Entrambi sono stati denunciati e indagati. Tra i cespugli, le panchine e le siepi del parchetto sono stati trovati altri 100 grammi di marijuana nascosti in sacchetti.

