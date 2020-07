Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Polizia locale stazione Fs (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, bivacca davanti alla stazione e si scaglia contro due agenti: arrestato, condannato, rilasciato Bivaccava con un’altra persone sotto i portici davanti alla stazione ferroviaria di Monza e, al controllo, si è scagliato contro gli agenti fisicamente e a parole. È successo alle 7 di lunedì 13 luglio, l’uomo è stato arrestato. La scorsa settimana un altro agente era rimasto ferito in un’aggressione.

È stato condannato per direttissima a 10 mesi di reclusione il quarantenne che lunedì mattina a Monza ha aggredito due agenti della polizia locale. È successo intorno alle 7, durante un controllo ordinario in via Arosio.

L’uomo, monzese già noto alle forze dell’ordine, stava dormendo con un’altra persona sotto i portici degli uffici comunali davanti alla stazione, ostruendone l’accesso. E quando gli agenti si sono avvicinati, li avrebbe affrontati scagliandosi contro fisicamente e verbalmente con minacce, sputi e insulti . I due agenti sono stati soccorsi e visitati in ospedale, l’uomo è stato arrestato e condannato e poi rilasciato con sospensione condizionale.

La scorsa settimana un altro agente era stato ferito in stazione da un uomo che aveva risposto alla richiesta di documenti scagliando un sasso.

