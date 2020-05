Monza, Banca Generali dona un’unità mobile di rianimazione alla Croce rossa Taglio del nastro a Monza per la nuova ambulanza della Croce rossa italiana: è una unità mobile di rianimazione, acquistata con una donazione di Banca Generali.

Un colpo di sirena e un momento di preghiera: è stata ufficialmente inaugurata nel pomeriggio di sabato 16 maggio la nuova Unità mobile di rianimazione, di cui il comitato di Monza della Croce rossa italiana si è dotato grazie a una donazione di Banca Generali.

Presenti al taglio del nastro anche il sindaco Dario Allevi, don Augusto Panzeri e il consigliere giovane del comitato regionale di Cri Martina Bertoli. «Siamo molto grati per questo dono - ha commentato il presidente di Cri Monza Dario Funaro - Il nuovo mezzo sarà ampiamente utilizzato sia ora, nei servizi Covid-19, sia in futuro, in autodromo, in occasione delle diverse gare che torneranno a disputarsi. Siamo molto orgogliosi di consolidare rapporti e sinergie con le realtà presenti nel nostro territorio. Anche questo momento di inaugurazione è stato molto simbolico: hanno partecipato rappresentanti di tutta la nostra comunità». Giusto il tempo di immatricolare il nuovo mezzo e di dotarlo di un respiratore, l’unica attrezzatura al momento ancora mancante: tra una settimana l’Unità mobile di rianimazione prenderà ufficialmente servizio. Rispetto a un’ambulanza normale, una Umr presenta un numero maggiore di dotazioni: un monitor multiparametrico, un defibrillatore manuale e semiautomatico, un ventilatore polmonare e una pompa a siringa. Banca Generali ha donato alla Croce rossa italiana 500mila euro per l’acquisto di quattro Unità mobili di rianimazione - oltre a Monza, anche a Trieste, Pavia e Bergamo - e ha contribuito con un altro mezzo milione al sostegno delle attività delle strutture sanitarie impegnate nella lotta a Covid-19.

«Il numero di servizi realizzati dai nostri volontari resta sempre alto - ha proseguito Funaro - Ma, rispetto a qualche settimana fa, ora sono aumentate le richieste di trasporti per dismissione dagli ospedali». «Nelle ultime settimane il suono dell’ambulanza ha significato una cosa sola - ha commentato il primo cittadino - ora per fortuna lo sentiamo in una circostanza del tutto differente. Il comitato di Monza è una forza del nostro territorio, in queste settimane si è speso tantissimo». Sono 194 i volontari di Cri Monza impegnati durante l’emergenza sanitaria: oltre ai servizi sanitari, si sono occupati della consegna e del ritiro della biancheria al San Gerardo, della consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, della rilevazione della temperatura in stazione a Monza e all’università Bicocca, della realizzazione di coprivolto in collaborazione con la protezione civile.

