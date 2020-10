Il camion fermo in via Molinette a Monza

Monza, autotreno carico di mattoni si inclina pericolosamente: intervengono i vigili del fuoco È successo giovedì mattina a Monza. I vigili del fuoco del Comando provinciale, giunti in via Molinette con mezzi adeguati, hanno lavorato per rimettere in sicurezza il mezzo pesante, guidato da un 50enne. L’intervento è durato fino alle 9.35 circa.

Nell’effettuare una manovra in retromarcia, con un autotreno carico di mattoni, per entrare in un cantiere, il pesante mezzo si è “impuntato” mettendosi pericolosamente di traverso, con il rischio di ribaltarsi. È accaduto giovedì 22 ottobre in mattinata, attorno alle 8, in largo Molinette, a Monza.

I vigili del fuoco del Comando provinciale, giunti sul posto con mezzi adeguati, hanno lavorato per rimettere in sicurezza il mezzo pesante guidato da un 50enne. L’intervento è durato fino alle 9.35 circa. Nel frattempo la polizia locale ha bloccato e deviato a deviare la circolazione che ha ripresi la normalità attorno alle 10. Verifiche sono in corso per accertare la conformità del peso del carico trasportato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA