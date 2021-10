Monza: automobilista di Arcore investe un ciclista e viene tamponata dal marito Il ciclista, un 74enne monzese. è stato portato in codice giallo al pronto soccorso. Il sinistro è avvenuto mercoledì 6 ottobre in mattinata in viale Libertà.

Ha investito un ciclista ed è stata tamponata dal marito. Mattinata da dimenticare per una arcorese che mercoledì 6 ottobre in mattinata, in viale Libertà, a Monza, mentre si stava dirigendo in centro, ha investito un ciclista monzese di 74 anni. Frenando bruscamente nel tentativo di evitare la collisione è stata tamponata dall’auto che la seguiva, guidata dal marito.

Secondo una prima sommaria ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto, il ciclista sarebbe stato investito mentre stava attraversando la carreggiata: cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA