Monza, auto ribaltata in galleria: due feriti e coda chilometrica. Anas chiude la strada per 3 ore Un'auto si è ribaltata nella galleria di Monza, in direzione Milano, della Statale 36. Due feriti gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita. Valassina bloccata, coda fino a Giussano.

Una macchina si è ribaltata nella galleria di Monza della ss 36 in direzione Milano dopo dopo le 15.30 di domenica 4 febbraio. Ci sono due feriti, un uomo di 81 anni che era al volante e una donna di 84 anni. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo. Sono feriti gravi anche se non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari anche la Polizia stradale. I vigili del fuoco di Monza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’auto e trasportarla via dal luogo dell’incidente.

La macchina avrebbe sbandato sulla destra per poi attraversare la carreggiata e ribaltarsi dall’altra parte. L’incidente ha provocato, naturalmente, disagi nella circolazione sulla superstrada. Il traffico è rallentato per consentire i soccorsi. La Valassina si è bloccata, si contano una decina di chilometri di coda fino a Giussano.

Anas è stata costretta a chiudere la strada. È stata riaperta poco prima delle 19 .

