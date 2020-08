Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Via Vittorio Emanuele a Monza

Monza, auto a grande velocità in via Vittorio Emanuele: uomo e donna aggrediti perchè avevano detto di rallentare Un uomo di 38 anni e la sua compagna, una donna di 49, sono stati aggrediti domenica 16 in via Vittorio Emanuele II a Monza. Una Seat Ibiza nera è passata a grande velocità rischiando di investirli. Quando hanno fatto segno di rallentare l’auto si è bloccata ne sono scesi tre giovani, due ragazzi e una ragazza.

Un uomo di 38 anni e la sua compagna, una donna di 49, sono stati aggrediti nella tarda serata di domenica 16 in vi Vittorio Emanuele II a Monza.

Stavano transitando per la via quando una Seat Ibiza nera è passata a grande velocità in direzione centro rischiando di investirli. Quando hanno fatto segno di rallentare l’auto si è bloccata ne sono scesi tre giovani, due ragazzi e una ragazza.

Il conducente è sceso brandendo una chiave a croce, la giovane, invece, ha aggredito la donna graffiandola. Si sta cercando di risalire all’identità degli aggressori.

