Monza: asfaltature notturne in viale Battisti e catrame decorato in via degli Zavattari Strade del capoluogo sotto i ferri. Il rifacimento dell’asfalto nel piazzale della stazione di Porta Castello dovrebbe essere completato entro il 4 settembre: fino ad allora gli autobus si fermeranno in via Guarenti.

Alcuni interventi sono in dirittura d’arrivo altri, invece, sono ai blocchi di partenza: gli operai lavoreranno ancora per qualche settimana per rimettere in sesto le strade monzesi.

Il rifacimento dell’asfalto nel piazzale della stazione di Porta Castello dovrebbe essere completato entro il 4 settembre: fino alla chiusura del cantiere gli autobus fermeranno in via Guarenti, nel piazzale dello stadio Sada, dove le macchine non potranno più parcheggiare. «La riqualificazione – spiega il vicesindaco Simone Villa – era attesa da tempo in quanto il piazzale era degradato anche perché, una quindicina di anni fa, l’asfalto è stato posato senza rimuovere i binari morti» che ora verranno eliminati. Il manto ha ceduto in più punti sotto il peso delle centinaia di tonnellate che ogni giorno deve sopportare a causa del continuo passaggio di pullman, molti dei quali doppi. Non appena terminate le operazioni la ditta riasfalterà le vie Mentana e Castelfidardo e la rotatoria all’altezza della chiesa di Regina Pacis. I lavori costituiscono il primo lotto del pacchetto di manutenzioni straordinarie delle strade, per un valore complessivo di 950.000 euro, approvato lo scorso anno dalla giunta. La seconda tranche, che partirà a settembre, comprende la sistemazione delle vie Col di Lana, Marelli e di alcune traverse di via Borgazzi.

In pieno centro proseguono i lavori in via degli Zavattari e in largo XXV Aprile dove la pietra di Luserna sarà sostituita da un asfalto stampato che richiamerà le decorazioni di piazza Trento e Trieste: la prossima settimana, afferma Villa, saranno effettuate le prove di carico per verificare la tenuta del sottofondo che, se non sarà adeguato, verrà rinforzato prima della posa della nuova pavimentazione che richiederà un investimento di 500.000 euro. Fino al 31 ottobre i pullman non percorreranno il tratto e non effettueranno le fermate nell’area interessata dalle operazioni oltre che in piazza Carducci e nelle vie Zucchi e dei Mille. I disagi toccheranno anche gli studenti del liceo Zucchi a causa della riduzione degli spazi in prossimità dell’ingresso. «La zona – prosegue il vicesindaco – è completamente recintata, senza alcun attraversamento pedonale, per evitare che qualche scheggia delle lastre possa schizzare via e ferire qualcuno». Non si tratta, scherza, di un dispetto agli anziani che si dilettano a osservare gli operai come ha ipotizzato qualcuno.

Sarà eseguita soprattutto di notte la manutenzione di via Boccaccio, di via Cantore e del tratto del vialone Cesare Battisti compreso tra la Villa Reale e l’incrocio con le vie Boito e Monti e Monti e Tognetti per una spesa di 600.000 euro: i cantieri serali consentiranno di attutire l’impatto su arterie di grande scorrimento.

Nelle prossime settimane gli operai torneranno in via Buonarroti dove di recente Brianzacque ha sostituito un tratto della fognatura e in via Messa dove Varese Risorse ha effettuato gli scavi per il teleriscaldamento. «I ripristini provvisori – precisa l’amministratore – non sono stati realizzati in modo eccelso: proprio per questo abbiamo chiesto alle due aziende di intervenire per migliorare le condizioni dell’asfalto in attesa degli interventi definitivi che saranno avviati la prossima primavera, quando il fondo si sarà assestato».

