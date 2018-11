Gli addobbi in via Carlo Alberto

Monza, arriva Natale: il centro storico si veste per le feste In corso i preparativi per addobbare il centro storico di Monza in occasione delle festività: da lunedì 19 novembre sono ricomparse le palle di Natale gigantesche attorno all’arengario.

L’inverno sta arrivando, recita il claim del Trono di spade, ma soprattutto arriva Natale: e il centro di Monza si attrezza. In attesa di scoprire come sarà il “Chistmas village” edizione 2018, pensato dall’amministrazione comunale, sono iniziati i preparativi per addobbare il centro. A partire da lunedì 19 novembre sono comparse le prime gigantesche palle natalizie che addobbano le vie più centrali, tra Carlo Alberto e Vittorio Emanuele e via Italia. Così dopo i cuori e gli ombrelli appesi, due iniziative commerciali realizzate da un negozio del centro storico, è tempo di feste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA