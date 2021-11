Monza, arriva la ruota panoramica alta 32 metri: il 27 novembre l’inaugurazione Per Christmas Monza arriva anche una ruota panoramica alta 32 metri posizionata in largo Mazzini. L’assessore Longo: «Un sogno che avevo da due anni».

Una ruota panoramica di una trentina di metri per godersi lo spettacolo del Natale a Monza da una prospettiva insolita. Posizionata davanti alla Rinascente è la vera novità nel calendario di Natale in città quest’anno.

Se Vienna vanta la “Wiener Riesenrad” più antica al mondo (progettata nel 1896), altre città europee come Parigi, Berlino, Lione, hanno da tempo tra le attrazioni una ruota panoramica permanente. Altre città italiane invece scelgono questa attrazione nel periodo natalizio come Bergamo, Genova, Salerno. Quest’anno, per la prima volta, anche Monza potrà offrire l’emozione di un giro a bordo di una “gondola” aerea tra giochi di luci e musiche. Nella notte tra lunedì e martedì non è passato inosservato il passaggio di alcuni mezzi pesanti nell’isola pedonale. Il cantiere è stato allestito in fondo a via Italia, davanti alla Rinascente, dove hanno preso il via le operazioni di montaggio e allestimento dell’imponente struttura.

«Nella speranza di vivere una Natale più sereno di quello trascorso portiamo a Monza una ruota panoramica da 32 metri di fabbricazione francese - ha detto l’assessore alla cultura e al commercio, Massimiliano Longo - Un sogno che avevo da due anni e che si realizza». La ruota sarà inaugurata con il Christmas Monza il 27 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA