Monza: arriva il progetto per recintare il monumento ai Caduti L’annuncio del sindaco Dario Allevi alle celebrazione per il IV novembre a Monza: presto il progetto per recintare il monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste.

Il monumento ai caduti di Monza sarà recintato. O almeno: la giunta Allevi ha chiesto agli uffici comunali di preparare un progetto per farlo, una proposta attesa a giorni. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco nel discorso ufficiale in occasione delle celebrazioni per il IV novembre. Da anni il monumento finisce al centro di proteste per bivacchi e vandalismi di cui è vittima. Non ultima, poche settimane fa, quando un gruppo di ragazzi ha usato il pendio e le siepi del basamento come pista da skate e bmx.

L’ipotesi di impedire l’accesso al monumento, posizionando delle siepi o una cancellata tutto attorno al perimetro della sua base, era stata discussa qualche mese fa anche in consiglio comunale: un’opzione che sì era stata considerata, ma di cui poi non si è più saputo nulla: fino a lunedì IV novembre, con l’annuncio di Dario Allevi.

