Monza, arresto della squadra Mobile. Furto, ricettazione e riciclaggio: 7 anni di carcere a un 42enne L’uomo è di nazionalità rumena e risiede in città. I poliziotti lo hanno bloccato e portato nel carcere di via Sanquirico a Monza per scontare la sua condanna

Furto, ricettazione e riciclaggio: sono i reati per i quali la squadra Mobile della Questura di Monza ha arrestato, venerdì 13 agosto, T.A. un rumeno di 42 anni, rintracciato in città perchè contro di lui è stato emesso un ordine di carcerazione per scontare una pena di 7 anni, 3 mesi e 21 giorni. Si tratta di una condanna per aver commess, appunto, reati contro il patrimonio. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di via Sanquirico a Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA