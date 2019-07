Monza: arrestato il ladro acrobata evaso dalla nuova Questura È stato individuato in un appartamento in provincia di Milano il ladro acrobata che nella prima mattina del 25 luglio era riuscito a evadere dalla nuova Questura di Monza. È stato arrestato per tentato furto (il reato per cui si trovata lì) e evasione.

Finita la latitanza del ladro acrobata che nella prima mattina del 25 luglio era riuscito a evadere dalla nuova Questura di Monza. Cittadino albanese di 23 anni, è stato individuato lunedì in un appartamento in provincia di Milano. È stato rintracciato dal personale della Polizia al termine di un’attività investigativa scattata nel momento in cui si era dileguato dalla camera dei fermati della questura di via Montevecchia, riuscendo a saltare le sbarre che non arrivano fino al soffitto ma lasciano uno spazio in cui era riuscito a infilarsi.

Si trovava lì dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per furto in un appartamento di via Debussy: era stato sorpreso mentre si calava dal balcone del secondo piano da un residente che aveva chiamato i soccorsi.

Lunedì mattina è stato arrestato di nuovo per il tentato furto e per il reato di evasione.

