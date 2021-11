Monza: arrestati in zona stadio, in fuga lanciano dosi di cocaina Si tratta di un uomo di 23 anni e una donna di 30, entrambi marocchini, accusati di detenzione di droga a fini di spaccio. Nella abitazione di uno dei due trovati 8.500 euro in contanti.

Sono stati arrestati dopo un breve inseguimento partito in zona stadio, a Monza, un uomo di 23 anni e una donna di 30, entrambi marocchini, accusati di detenzione di droga a fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto nella notte di giovedì da parte dei carabinieri della Compagnia di Monza. Una pattuglia in transito ha notato l’auto, a noleggio, in una strada scarsamente illuminata. Insospettiti i militari hanno deciso di effettuare un controllo: all’ alt, i due a bordo, anziché esibire i documenti, sono fuggiti ma sono stati prontamente bloccati da altri equipaggi giunti in rinforzo.

A terra i militari hanno recuperato una busta in cellophane, lanciata dall’auto durante la fuga, contenente 50 dosi di cocaina, 35 grammi complessivi, oltre che 250 euro in contanti. Presso l’abitazione di uno dei due fermati sono stati trovati altri 8.500 euro. Scattato il sequestro, la droga sarò sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre nei prossimi giorni sarà celebrato il rito per direttissima come disposto dalla Procura di Monza

