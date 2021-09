Monza: arcivescovo in visita alla Questura, messa per il patrono e benedizione del “centauro alato”

Monsignor Mario Delpini atteso giovedì 30 settembre in via Montevecchia. Sarà accolto dal questore Sinigaglia. Dopo la Messa per San Michele Arcangelo la svelatura della scultura che raffigura il simbolo della Polstrada.