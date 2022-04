Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: apre “Manzoni 16”, nuovo spazio espositivo interattivo per la città Manzoni 16 è stata ideata e realizzata nell’omonima via di Monza da Agenzia Generali di Monza Largo XXV Aprile, con la collaborazione di Montrasio Arte. Destinata a privati cittadini, aziende e istituzioni. Il primo calendario di iniziative.

Un nuovo spazio multifunzionale nel cuore di Monza. È “Manzoni 16” inaugurato venerdì nell’omonima via centrale. Ideata e realizzata da Agenzia Generali di Monza Largo XXV Aprile, con la collaborazione di Montrasio Arte, la struttura si apre alla città per consentire a privati cittadini, aziende e istituzioni di organizzare mostre, convegni, meeting, laboratori didattici e percorsi formativi.

I “padroni” di casa hanno già preparato un ricco calendario di eventi aperti a tutti: già in corso la mostra “Imbilico_Arte e Scienza” di Gian Luca Bianco che presenta immagini dei territori terremotati di Umbria, Marche e Abruzzo che vogliono essere un messaggio di rinascita e ricostruzione. Il 20 aprile è in programma una conferenza dedicata all’”Investire nel nuovo contesto”, il 28 aprile una incentrata sulla cybersecurity, il 30 un approfondimento sulla “Navigazione familiare” e il 3 maggio un incontro con il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

Manzoni 16 gode del patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Monza. L’assessore alla partita Massimiliano Longo ha anticipato la prossima realizzazione di alcuni appuntamenti in questa nuova sede: alcuni eventi di “Monza in Acquarello” e del “Photofestival”.

Nell’ambito della collaborazione tra Manzoni16 e Montrasio Arte, lo spazio eventi ospiterà anche tre esposizioni all’anno, di durata quadrimestrale, dedicate a tre artisti di rilievo del panorama nazionale e internazionale.

«A ognuno di essi sarà assegnato un tema sul quale sviluppare il proprio lavoro e creare un progetto specifico – racconta Ruggero Montrasio di Montrasio Arte - che sarà poi esposto presso Manzoni16 e visibile sui canali social dedicati. Le esposizioni temporanee saranno arricchite da esperienze artistiche interattive per rendere la visita della stessa unica e memorabile».

Lo Spazio eventi vuole essere un luogo di incontri a 360 gradi: un contesto in cui avvicinarsi all’arte contemporanea con l’ausilio di touch screen digitali e strumenti tecnologicamente avanzati capaci di coinvolgere il visitatore; un’opportunità per organizzare incontri e congressi in una sala con novanta posti, attrezzata con una regia video con tre videocamere broadcast e sistema di produzione professionale; un’occasione di incontro con servizio catering a cura del Ristorante Saint Georges Premier e un caffè&bistrot per pause gustose o sessioni di smart working immersi nell’arte.

«I progetti culturali e gli incontri tematici su arte, cultura e materie sociali – sottolineano Filippo Buelli e Fabrizio Rasero Agenti Generali dell’Agenzia Generali di Monza Largo XXV Aprile - rappresentano per l’Agenzia un’occasione di dialogo e relazione con la comunità e un modo concreto per assicurare una rinnovata partecipazione attiva alla vita della città, contribuendo al suo sviluppo culturale, oltre che economico e sociale».

