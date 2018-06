Monza, appello social e mobilitazione per un ragazzo scomparso: ritrovato, sta bene

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

È stata una autentica onda di solidarietà quella che si è alzata nella serata di giovedì 14 giugno a Monza. Ed è partita anche da facebook. Numerose persone si sono mobilitate alla ricerca di un ragazzo disabile che si era allontanato da casa, in zona San Biagio. Il giovane è stato ritrovato e poi accompagnato per precauzione all’ospedale San Gerardo. Circostanza confermata dalle forze dell’ordine.

L’allarme è partito intorno alle 21 con due messaggi distinti, uno su EasyMonza e uno su Sei di Monza se..., per cercare un sedicenne. Immediata è scattata la catena delle condivisioni, che ha superato il centinaio. Ma anche l’aiuto reale, quello delle persone che sono scese in strada per cercarlo nel quartiere, nelle zone limitrofe e semplicemente a Monza, pensando che potesse essere arrivato ovunque. Le ricerche si sono concentrate anche lungo il canale Villoresi. Il ragazzo, secondo quanto è emerso tra i commenti, era a Muggiò ed è stato aiutato da una famiglia che ha allertato i soccorsi.

